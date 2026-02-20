Udinese-Fiorentina | settore ospiti chiuso il Prefetto blinda il Bluenergy Stadium

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio Bluenergy per la partita Udinese-Fiorentina del 2 marzo. Questa misura è stata adottata per motivi di sicurezza, dopo alcuni episodi di tensione nelle ultime settimane. Le autorità vogliono evitare problemi e garantire un ambiente tranquillo per tutti i tifosi. La decisione riguarda circa 2.000 supporter della Fiorentina, che non potranno assistere alla partita dal settore riservato. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso.

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha sigillato il settore ospiti del Bluenergy Stadium in vista del posticipo di Serie A tra Udinese e Fiorentina del prossimo 2 marzo. La disposizione prefettizia recepisce il decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 20 gennaio, imponendo il divieto assoluto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Firenze. Il provvedimento d’urgenza mira a blindare l’ordine pubblico dopo le criticità emerse nei recenti incroci della tifoseria toscana. La decisione ha già incassato il semaforo verde del Tar del Lazio, che ha rigettato il ricorso presentato dalle sigle del tifo organizzato viola.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Udinese-Fiorentina: settore ospiti chiuso, il Prefetto blinda il Bluenergy Stadium Leggi anche: Udinese-Roma, trasferta vietata: chiuso il settore ospiti Leggi anche: Udinese-Roma, in 1000 sugli spalti nonostante il settore ospiti chiuso Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udinese-Fiorentina si giocherà lunedì 2 marzo alle 20.45; Serie A, anticipi e postici della ventisettesima giornata: ecco quando si gioca Udinese-Fiorentina; Fissate data e ora di Udinese-Fiorentina. Ecco quando si giocherà; La volata di Davis: l’Udinese punta a portarlo in panchina contro la Fiorentina. Udinese-Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi violaLa Prefettura dispone la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze in vista della sfida del 2 marzo allo stadio Friuli (Bluenergy) ... udinetoday.it Udinese-Fiorentina, la decisione definitiva del Tar sul settore ospitiIn seguito agli scontri avvenuti qualche settimana fa, i tifosi della Fiorentina non potranno seguire la propria squadra in trasferta fino al termine della stagione. Questa la decisione definitiva del ... msn.com #Udinese-#Fiorentina, la decisione definitiva del Tar sul settore ospiti - facebook.com facebook L’ex #Udinese Czachowski punge: “ #Fiorentina La difesa è il punto debole” x.com