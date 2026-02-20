Ucraina | sostegno all’aggredito dopo quattro anni di guerra

Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha sempre sostenuto l’Ucraina, colpita dall’invasione russa. La guerra, iniziata quattro anni fa, ha portato distruzione e sofferenza nel paese. La condanna all’aggressione russa è stata chiara fin dai primi giorni, con molti iscritti che hanno organizzato raccolte di aiuti umanitari. Recentemente, alcuni membri del partito hanno partecipato a manifestazioni di solidarietà nel centro storico. La posizione del partito resta ferma: nessuna giustificazione può giustificare un attacco a una democrazia sovrana.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Il Partito Liberaldemocratico, sin dalla sua nascita, e gli iscritti tutti prima ancora, è sempre stato a sostegno dell'Ucraina, paese aggredito e parzialmente invaso, condannando al contempo la Russia, ovvero l'aggressore, colpevole di un attacco ad una democrazia indipendente senza nessuna valida giustificazione (semmai ce ne fossero per aprire una guerra). Il 24 febbraio 2022 è ufficialmente decaduta ogni forma di pace e sicurezza alla quale noi europei, all'indomani della fine dell'ultimo conflitto mondiale prima e dell'abbattimento del muro di Berlino poi, ci eravamo abituati ed un po' "seduti", al caldo della protezione americana prima ed alla prospettiva di un Europa in pace in toto poi, dal Portogallo agli Urali.