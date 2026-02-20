Ucraina Paralimpiadi | Kiev salta l’opening sfida IPC per la Russia

L’Ucraina decide di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Kiev, protestando contro la presenza della Russia. La scelta mira a esprimere il dissenso ufficiale verso la partecipazione russa, considerata da molti come una provocazione. Gli atleti ucraini resteranno comunque in gara, ma i rappresentanti del paese preferiscono non prendere parte alla tradizionale cerimonia di inizio. La decisione provoca reazioni e apre nuovi dibattiti sulla partecipazione delle nazioni coinvolte nel conflitto.

Paralimpiadi a Kiev: L’Ucraina Boicotta la Cerimonia di Apertura in Protesta contro la Partecipazione Russa. Il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino ha annunciato il boicottaggio della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, una decisione radicale motivata dalla controversa scelta del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) di consentire agli atleti russi di competere sotto la propria bandiera. La scelta, arrivata a poche settimane dall’inizio della manifestazione sportiva, solleva interrogativi sull’equità e l’integrità dei Giochi, e riflette le profonde tensioni geopolitiche che continuano a influenzare il mondo dello sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’ingiustificata scelta dell’Ipc di riammettere Russia e Bielorussia alle ParalimpiadiIl Coni ha deciso di far tornare Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi, causando sdegno tra molti.

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi: IPC ammette atleti con bandiera e inno, riaccende il dibattito sport-politica.L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale.

