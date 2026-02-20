Ucraina notte di missili e droni a Kharkiv Niente svolta da Ginevra

A Kharkiv, una notte di attacchi con missili e droni ha causato danni a edifici civili e blackout temporanei. La causa è il lancio di razzi provenienti dal fronte orientale, dove le forze ucraine cercano di respingere le avanzate russe. Le esplosioni hanno svegliato i residenti e portato all’evacuazione di alcune zone. La città ha subito interruzioni di energia elettrica e telefonica, mentre le sirene antiaereo suonavano senza sosta. Nonostante le tensioni, non si registra alcuna svolta in vista dell’incontro di Ginevra.

In Ucraina, notte di missili e droni a Kharkiv. Raid e colpi d'artiglieria lungo il confine con la Russia. Conclusi senza una svolta gli ultimi negoziati a Ginevra. In questo stallo martedì prossimo saranno quattro anni dall'inizio della guerra. Servizio di Maurizio Di Schino