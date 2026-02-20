Ucraina | 4 anni di guerra Putin ignora Zelensky e blocca ogni pace

Il conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa con l’invasione russa, continua a causare sofferenze e distruzione. Vladimir Putin ignora le richieste di Zelensky e impedisce ogni tentativo di pace. Nonostante le numerose iniziative internazionali, Mosca rifiuta di negoziare e rafforza le sue posizioni sul campo di battaglia. Le truppe russe restano ferme nei territori occupati, mentre le città subiscono bombardamenti e distruzioni quotidiane. La situazione rimane bloccata, senza segnali di una possibile risoluzione a breve termine.

Guerra in Ucraina: la diplomazia in stallo e l’ostacolo Putin alla ricerca di una pace. La guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno senza prospettive di una svolta diplomatica significativa. I recenti colloqui a Ginevra, nonostante la mediazione degli Stati Uniti e la partecipazione di figure di rilievo, hanno evidenziato un quadro preoccupante: Mosca sembra intenzionata a sabotare qualsiasi tentativo di negoziato serio, consolidando i propri guadagni territoriali e esercitando pressione sull’Ucraina e sui suoi alleati. Un negoziatore scomodo: la scelta di Medinsky e la strategia russa. Un primo campanello d’allarme è giunto dalla scelta del rappresentante russo per i colloqui: Vladimir Medinsky, figura nota per le sue posizioni intransigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ucraina, Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace. Zelensky: “Putin è schiavo della guerra”Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese.

Guerra Ucraina-Russia, diretta: Trump chiama Putin, poi incontra Zelensky. “Entrambi pronti per la pace”Nella giornata più intensa della crisi ucraina-russa, si sono succeduti importanti sviluppi diplomatici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.