Ucciso un uomo dopo essere stato investito davanti al centro commerciale di San Bonifacio

San Bonifacio si è svegliata questa mattina con una notizia drammatica. Davanti a un centro commerciale del Comune veronese è stato infatti trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo i primi accertamenti svolti sul posto, la morte dell'uomo sarebbe stata causata dall’investimento da parte di un’automobile. Le verifiche iniziali degli investigatori indicano che l’impatto potrebbe essere stato volontario e ripetuto, un elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime ore.🔗 Leggi su Veronasera.it

