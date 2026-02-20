Ubisoft sono in sviluppo diversi Assassin’s Creed single player e multiplayer e due Far Cry molto promettenti
Ubisoft ha annunciato che sta lavorando a nuovi giochi della serie Assassin’s Creed, sia in modalità singolo che multiplayer, e a due titoli di Far Cry molto attesi. La casa di sviluppo punta a rafforzare i suoi franchise principali dopo anni di sfide. I progetti sono ancora in fase di sviluppo, ma promettono novità interessanti per i fan. La società si impegna a portare avanti questa strategia nei prossimi mesi.
Ubisoft prova a rilanciarsi dopo anni complessi annunciando una pipeline ambiziosa per i suoi franchise principali. Il CEO Yves Guillemot ha confermato che sono in sviluppo diversi nuovi capitoli di Assassin’s Creed, incluse esperienze multiplayer, oltre a due nuovi Far Cry definiti “ molto promettenti ”. Il tutto rientra in una profonda ristrutturazione aziendale che punta a rendere la compagnia più agile e focalizzata. Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato, tra tagli ai costi, riorganizzazioni interne e scetticismo da parte di fan e dipendenti. Al centro della nuova strategia c’è Ubisoft, che a gennaio ha annunciato una trasformazione strutturale suddividendo l’azienda in cinque “Creative Houses”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Assassin’s Creed, Ubisoft avrebbe cancellato l’esperienza multiplayer#Assassin’s-Creed || Ubisoft ha deciso di cancellare l’esperienza multiplayer di Assassin’s Creed.
Ubisoft svela i dati di vendita di Assassin’s Creed, Far Cry e dei suoi franchise maggioriUbisoft ha pubblicato i dati aggiornati sulle vendite dei suoi principali franchise, tra cui Assassin’s Creed e Far Cry.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arriva la conferma di Ubisoft: sono in sviluppo due Far Cry e diversi Assassin's Creed; Ubisoft, sono in sviluppo diversi Assassin's Creed single player e multiplayer e due Far Cry molto promettenti; Ubisoft conferma che ci sono due Far Cry e Assassin's Creed in versione single player e multiplayer in fase di sviluppo; Ubisoft, ecco quali sono i sei videogiochi cancellati.
Ubisoft taglia 40 posti a Toronto: ristrutturazione in corso, ma Splinter Cell Remake resta in sviluppoUbisoft ha confermato il licenziamento di 40 dipendenti presso lo studio di Toronto, come parte di un piano più ampio di riduzione dei costi e riorganizzazione interna. La decisione rientra in ... techgaming.it
Un nuovo Rayman è in sviluppo presso Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier: ecco la conferma ufficialeUbisoft ha fornito un breve aggiornamento sul nuovo Rayman, confermando che c'è un nuovo progetto in sviluppo e che il futuro della serie è curato da Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier. NOTIZIA di ... multiplayer.it
This once-famous stadium, which hosted Six Nations matches for over a decade, now lies derelict and decaying – a far cry from when Ireland regularly made the journey to compete there. Stadio Flaminio, which could hold 30,000 spectators, originally opened i - facebook.com facebook