Ubisoft sono in sviluppo diversi Assassin’s Creed single player e multiplayer e due Far Cry molto promettenti

Ubisoft ha annunciato che sta lavorando a nuovi giochi della serie Assassin’s Creed, sia in modalità singolo che multiplayer, e a due titoli di Far Cry molto attesi. La casa di sviluppo punta a rafforzare i suoi franchise principali dopo anni di sfide. I progetti sono ancora in fase di sviluppo, ma promettono novità interessanti per i fan. La società si impegna a portare avanti questa strategia nei prossimi mesi.

Ubisoft prova a rilanciarsi dopo anni complessi annunciando una pipeline ambiziosa per i suoi franchise principali. Il CEO Yves Guillemot ha confermato che sono in sviluppo diversi nuovi capitoli di Assassin’s Creed, incluse esperienze multiplayer, oltre a due nuovi Far Cry definiti “ molto promettenti ”. Il tutto rientra in una profonda ristrutturazione aziendale che punta a rendere la compagnia più agile e focalizzata. Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato, tra tagli ai costi, riorganizzazioni interne e scetticismo da parte di fan e dipendenti. Al centro della nuova strategia c’è Ubisoft, che a gennaio ha annunciato una trasformazione strutturale suddividendo l’azienda in cinque “Creative Houses”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Assassin’s Creed, Ubisoft avrebbe cancellato l’esperienza multiplayer#Assassin’s-Creed || Ubisoft ha deciso di cancellare l’esperienza multiplayer di Assassin’s Creed.

Ubisoft svela i dati di vendita di Assassin’s Creed, Far Cry e dei suoi franchise maggioriUbisoft ha pubblicato i dati aggiornati sulle vendite dei suoi principali franchise, tra cui Assassin’s Creed e Far Cry.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.