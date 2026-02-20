Ubisoft ridimensiona | 40 posti tagliati ma Splinter Cell riparte

Ubisoft ha deciso di ridurre 40 posti di lavoro nel suo studio di Toronto, causa il calo delle vendite di alcuni titoli. Nonostante questa ristrutturazione, il progetto di remake di Splinter Cell continua senza interruzioni, con nuovi sviluppi annunciati nelle scorse settimane. La società punta a rinnovare la serie mantenendo il suo pubblico storico, anche se le recenti difficoltà finanziarie hanno portato a questa scelta drastica. La decisione di tagliare posti si inserisce in un piano più ampio di ristrutturazione aziendale.

Ubisoft Affronta Nuovi Tagli: Il Remake di Splinter Cell Resiste. Ubisoft sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione che ha portato alla riduzione di quaranta posizioni nel suo studio di Toronto. Nonostante queste misure, l'azienda ha confermato che il tanto atteso remake di Splinter Cell rimane in sviluppo, in un contesto di riorganizzazione strategica volta a concentrare le risorse sui progetti chiave per il futuro. Una Riorganizzazione Strategica. La decisione di ridurre il personale nello studio di Toronto si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione aziendale. All'inizio dell'anno, Ubisoft aveva annunciato un "reset organizzativo, operativo e di portfolio" che ha comportato la chiusura di due sedi e la cancellazione di sei progetti in sviluppo, tra cui il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

