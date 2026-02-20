Ubisoft Montpellier | scatta l’allerta bomba negli uffici e sono state evacuate 800 persone

Il 19 febbraio 2026, un'email con minacce di bomba ha portato alla evacuazione di 800 dipendenti degli uffici Ubisoft Montpellier. La causa è stata una comunicazione anonima che segnalava un ordigno nascosto nell’edificio. La polizia ha subito entrato in azione, ispezionando l’intera sede senza trovare nulla di sospetto. Le autorità hanno evacuato in fretta gli impiegati e hanno rafforzato i controlli nella zona. La situazione ha causato disagi considerevoli nel quartiere, dove molte persone sono rimaste bloccate.