Ubisoft Montpellier | scatta l’allerta bomba negli uffici e sono state evacuate 800 persone
Il 19 febbraio 2026, un'email con minacce di bomba ha portato alla evacuazione di 800 dipendenti degli uffici Ubisoft Montpellier. La causa è stata una comunicazione anonima che segnalava un ordigno nascosto nell’edificio. La polizia ha subito entrato in azione, ispezionando l’intera sede senza trovare nulla di sospetto. Le autorità hanno evacuato in fretta gli impiegati e hanno rafforzato i controlli nella zona. La situazione ha causato disagi considerevoli nel quartiere, dove molte persone sono rimaste bloccate.
Nel pomeriggio del 19 febbraio 2026, un’email minatoria ha fatto scattare l’ allarme bomba presso la sede di Ubisoft Montpellier, importante studio francese di sviluppo videoludico. Il messaggio, ricevuto dalla direzione dell’azienda, segnalava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio situato nella zona Eurêka di Castelnau-le-Lez, comune confinante con Montpellier. In pochi minuti è stato attivato un imponente dispositivo di sicurezza. L’area è stata isolata e centinaia di persone sono state fatte evacuare per precauzione. L’allerta è partita formalmente dopo la ricezione della mail, immediatamente inoltrata alle autorità competenti.🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Scoppia un incendio in un garage di Trento: intossicate tre persone, altre 20 sono state evacuate dal palazzo
Leggi anche: Sono state evacuate le persone bloccate al Passo del Moro dopo l’incidente alla funivia di Macugnaga. VIDEOVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ubisoft Montpellier: scatta l’allerta bomba negli uffici e sono state evacuate 800 persone.
Allerta bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate 800 personeNel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, i dipendenti di Ubisoft Montpellier sono stati evacuati a causa di un'allerta bomba che ha preso di mira gli uffici situati nella zona Eurêka di Castelnau?le?Lez, ... msn.com
Allarme bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate circa 800 personeUn allarme bomba ha colpito la sede Ubisoft di Castelnau-le-Lez, vicino a Montpellier, in Francia, causando una vasta operazione di sicurezza e l’evacuazione di circa 800 persone tra dipendenti ... techgaming.it
Allarme bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate circa 800 persone x.com
RAYMAN 30esimo ANNIVERSARIO 26 giugno A SOLI 39.99€ SWITCH E PLAYSTATION 5 Celebra il gioco iconico che ha lanciato Ubisoft sulla scena globale con un affascinante mix di umorismo, divertimento, arte e gameplay impegnativo. Rayman: 30th An - facebook.com facebook