Ubaldi e Sabbatini | patrocinio a un incontro sul no al referendum

Il Comune ha deciso di patrocinare un incontro in Pinacoteca il primo marzo, promosso da Ubaldi e Sabbatini, che si concentrerà sulle ragioni del no al referendum sulla giustizia. La scelta deriva dalla volontà di sostenere un dibattito pubblico su un tema che divide l’opinione pubblica. Durante l’evento, esperti e cittadini discuteranno delle conseguenze della riforma giudiziaria e delle possibili implicazioni per la giustizia locale. L’appuntamento mira a coinvolgere attivamente la comunità nel confronto. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

"Per il primo marzo, il Comune ha deciso di patrocinare un incontro in pinacoteca che riguarda le ragioni del no al referendum sulla giustizia. Il patrocinio non compare in alcuna delibera e soprattutto è la seconda volta in pochi mesi che il sindaco interviene a gamba tesa nel periodo elettorale. Ma ciò non si può fare per legge e ora se ne interesserà la Prefettura". A sollevare il caso sono Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini (nella foto), consigliere di minoranza con Centrodestra Unito, che attaccano la giunta di Porto Recanati. "L’iniziativa è organizzata dall’associazione Lo Specchio e s’intitola ‘Poeti per la costituzione’, ma riguarda la difesa della Costituzione e le ragioni del no al referendum sulla giustizia – dichiara Centrodestra Unito -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

