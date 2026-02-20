U2 | Ritorno alle origini e un appello alla pace nel nuovo EP ‘Days of

U2 ha pubblicato il nuovo EP ‘Days of Ash’ dopo un lungo periodo di silenzio, motivato dalla volontà di promuovere la pace. La band irlandese si concentra su un equilibrio tra musica e messaggi politici, cercando di superare le divisioni ideologiche. Nel disco, i membri si sono impegnati a creare brani che uniscano, evitando toni troppo polemici. La scelta di affrontare temi sociali in modo diretto si riflette anche nelle melodie coinvolgenti e nelle parole che invitano alla riflessione. Il disco si apre con un messaggio forte e chiaro.