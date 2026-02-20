U2 | Ritorno alle origini e un appello alla pace nel nuovo EP ‘Days of
U2 ha pubblicato il nuovo EP ‘Days of Ash’ dopo un lungo periodo di silenzio, motivato dalla volontà di promuovere la pace. La band irlandese si concentra su un equilibrio tra musica e messaggi politici, cercando di superare le divisioni ideologiche. Nel disco, i membri si sono impegnati a creare brani che uniscano, evitando toni troppo polemici. La scelta di affrontare temi sociali in modo diretto si riflette anche nelle melodie coinvolgenti e nelle parole che invitano alla riflessione. Il disco si apre con un messaggio forte e chiaro.
U2 e il miraggio del centro: un nuovo EP alla ricerca di un equilibrio politico e sonoro. Gli U2 tornano sulla scena musicale con ‘Days of Ash’, un EP che esplora un inedito “centro radicale” politico, ambendo a superare le divisioni ideologiche contemporanee. La band irlandese, veterana di oltre mezzo secolo di attività, propone un lavoro che oscilla tra riflessioni pacifiste e un’analisi delle complesse dinamiche del Medio Oriente, il tutto accompagnato da un ritorno a sonorità più classiche. L’uscita del disco, arricchita da un’iconografia che richiama la pace e la speranza, solleva un dibattito sulla possibilità di trovare un terreno comune in un mondo segnato da conflitti e polarizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
