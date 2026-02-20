Tuttosport – Non era semplice cambiare strada Prima del bel gioco…

Bialystok, in Polonia, diventa protagonista di polemiche dopo le parole di Tuttosport: “Non era facile far cambiare strada a questa squadra”. La frase fa riferimento alle difficoltà incontrate nel guidare il team verso nuovi obiettivi, evidenziando come le vecchie abitudini abbiano rallentato il progresso. I commenti si moltiplicano sui social, con tifosi e addetti ai lavori che discutono sulle scelte fatte e sugli ostacoli incontrati. La questione rimane aperta, mentre l’attenzione si concentra sulle prossime mosse del club.

2026-02-20 00:42:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Bialystok (Polonia) – “ Non era facile far cambiare strada a questa squadra. Prima del bel gioco bisogna costruire uno spirito. Abbiamo fatto un passettino indietro nel gioco, ma abbiamo ottenuto quello spirito per lottare in campionato e in coppa e adesso lo dobbiamo mantenere. Stasera abbiamo interpretato la gara sudando e soffrendo, come a Como. Questa sofferenza è quella che ci porterà avanti in campionato e in Conference, competizione nella quale vogliamo andare sino in fondo “. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 3-0 sullo Jagiellonia, in trasferta, nei play-off di Conference League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

