Tuttosport – Con Conte a occhi chiusi da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…

Tuttosport rivela che Bonucci si affida ancora a Conte, il suo ex allenatore, per prendere decisioni in campo. La causa di questa fiducia deriva dai successi ottenuti con lui, che lo hanno reso più sicuro nelle scelte difficili. In allenamento, Bonucci si ispira anche alle strategie di Allegri, anche se a volte sembrano azzardate. La presenza di Conte ha influenzato profondamente il modo di giocare del difensore, che continua a trarre insegnamenti dai modelli passati. La sua capacità di adattarsi resta un punto forte.
Bonucci parla poi degli allenatori avuti: "Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che sembravano assurde e poi hanno portato a dei risultati. Nella tattica quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa dovevamo fare.
