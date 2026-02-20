Tuttosport – Con Conte a occhi chiusi da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…

2026-02-20 14:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Bonucci e l’ispirazione dagli allenatori passati. Bonucci parla poi degli allenatori avuti: “Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che sembravano assurde e poi hanno portato a dei risultati. Nella tattica quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa dovevamo fare.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Chiarello attacca Conte dopo Juve-Napoli: «Scelte assurde, perché queste invenzioni?»

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Roma-Napoli 0-1, blitz di Neres. Conte ripiglia subito Allegri”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zeru tituli, Conte come Mourinho distrugge Inter e Juve. E in campo furia su Manganiello; Conte sotto accusa: 247 milioni per nulla. Il Napoli ha fallito su tutto e De Laurentiis...; Il Napoli mette l'Inter nel mirino: obiettivi chiari e una pazza idea che intriga Conte; Lang, il bocciato da Conte bestia nera Juve: Di solito faccio più numeri. Con la Juve non è finita.

Pagina 3 | Bonucci: Con Conte a occhi chiusi, da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…L’ex difensore Juve apre il cassetto dei ricordi e svela i segreti degli allenatori che lo hanno colpito di più ... tuttosport.com

Bonucci: Con Conte a occhi chiusi, da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…L’ex difensore Juve apre il cassetto dei ricordi e svela i segreti degli allenatori che lo hanno colpito di più ... tuttosport.com

IL TECNICO CI CREDE ANCORA - Tuttosport - "La pazza idea di Antonio Conte: vinciamole tutte e poi si vedrà. Mancano 14 partite alla fine del campionato, il Napoli non avrà altri impegni e gli infortunati prima o poi rientreranno. Il conto è presto fatto. Ci sono - facebook.com facebook

"Il cuore di Conte è allo Stadium" Toro allo sfascio. Capolinea Baroni Allegri, mai dire scudetto: "Zitti e... Champions" Buongiorno con la prima pagina di domenica 25 gennaio di Tuttosport x.com