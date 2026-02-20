Tutto ciò che bisogna sapere sul testamento

Il testamento è un documento che una persona scrive per decidere come verranno distribuiti i suoi beni dopo la sua morte. La causa di questa decisione è la volontà di lasciare tutto ai propri cari o a enti benefici. Chi fa il testamento può indicare chi riceverà proprietà, soldi o oggetti preziosi. La legge stabilisce regole precise per la validità di questo atto. È importante conoscere i passaggi necessari per redigerlo correttamente. Tutto ciò permette di evitare future dispute tra familiari e destinatari.

Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa, attraverso cui una persona capace di intendere e volere dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. Tuttavia, se le sue disposizioni ledono i diritti di un erede legittimario, quest'ultimo può impugnarlo, in tutto o in parte, davanti a un giudice. Gli articoli 604 e seguenti del Codice civile regolano il testamento segreto, una modalità ormai poco diffusa che, insieme all'olografo, al pubblico per atto notarile e all'internazionale, rientra tra le quattro forme testamentarie ordinarie previste dal diritto italiano.

