Tutti i motivi di scontro tra Giorgia Meloni e i giudici degli ultimi giorni

Giorgia Meloni si è scontrata con i giudici negli ultimi giorni a causa di alcune decisioni controverse prese dal governo. La premier ha criticato pubblicamente alcune sentenze, accusando i tribunali di interferire nelle questioni politiche. Non è la prima volta che si verifica un confronto tra politica e giustizia, ma questa volta il dibattito si è acceso su temi come immigrazione e sicurezza. La discussione continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica.