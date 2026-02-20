Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi venerdì 20 febbraio | orari tv programma streaming
Il freddo ha causato il rinvio delle gare di slittino in programma questa mattina. Per questo motivo, gli atleti italiani si sono concentrati sui tentativi di qualificazione nel biathlon, disciplina dove sperano di conquistare medaglie. Le squadre italiane si preparano con determinazione per le prove di oggi, trasmettendo entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. Gli spettatori potranno seguire gli eventi in diretta televisiva o streaming, mentre gli atleti affrontano le ultime sfide prima delle eliminatorie. La giornata promette emozioni intense per gli appassionati italiani.
Oggi, venerdì 20 febbraio, va in scena la quattordicesima giornata di gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente intensa e ricca di aspettative per la spedizione azzurra. Sono sette le finali in programma che assegneranno medaglie, e l’Italia sarà protagonista in tutte, confermando la grande profondità e competitività del movimento nazionale. Nel dettaglio, si assegneranno i podi nello skicross femminile, negli aerials maschili e nell’halfpipe maschile di sci freestyle, nella 15 km mass start maschile di biathlon, nei 1500 metri femminili di speed skating, oltre alle spettacolari prove dello short track, con la staffetta maschile sui 5000 metri e i 1500 metri femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it
