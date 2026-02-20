Tsitsipas batte Medvedev | la rivalità che non è mai decollata

Tsitsipas ha vinto contro Medvedev in un match che ha mostrato tutte le difficoltà del russo. La partita si è svolta a Doha, durante il torneo ATP 500 del 20 febbraio 2026, e ha evidenziato come Medvedev fatichi a trovare continuità contro il greco. In uno scontro molto atteso, Tsitsipas ha sfruttato le occasioni e si è imposto in due set. La sfida si conclude con un risultato importante per il greco.

Doha, 20 febbraio 2026 – Un secondo turno in un ATP 500 che racconta una storia di occasioni mancate. L'incontro tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, concluso con la vittoria del greco per 6-3 6-4, ha rappresentato un riepilogo amaro di una rivalità che non ha mai pienamente raggiunto le aspettative. Un confronto che, per entrambi i giocatori, sembrava destinato a scandire il futuro del tennis mondiale, si è trasformato in un incontro quasi anonimo, lontano dai riflettori dei grandi Slam. Dalle Promesse ai Primi Segni di Declino. L'immagine di Medvedev e Tsitsipas impegnati in un match di secondo piano evoca una malinconia inaspettata.