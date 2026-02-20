Donald Trump ha annunciato l’intenzione di utilizzare il suo nuovo consiglio internazionale per Gaza come strumento contro le Nazioni Unite. La sua mossa arriva dopo aver criticato duramente l’ONU, definendola un’istituzione poco efficace. Trump ha anche elogiato il suo organismo, descrivendolo come il più prestigioso nel suo genere. La decisione ha già suscitato reazioni nel mondo politico e tra gli esperti di diplomazia internazionale. La questione rimane al centro dell’attenzione globale.

Inizia a prendere forma il nuovo Medio Oriente di Donald Trump. Ieri, a Washington, si è tenuta la riunione inaugurale del Board of Peace per Gaza. Il meeting, durato circa tre ore, è stato aperto dal presidente americano in persona, che era accompagnato da vari alti funzionari della sua amministrazione: JD Vance, Marco Rubio, Susie Wiles, Jared Kushner e Steve Witkoff. Tra i leader internazionali in sala, si annoveravano il premier ungherese, Viktor Orbán, il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, e il presidente argentino, Javier Milei. Per l’Italia, era presente il titolare della Farnesina, Antonio Tajani.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump vuol usare il Board per Gaza in chiave anti Onu

