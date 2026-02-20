Trump visita un fast food a Rome Georgia | Basta tasse sulla mance – Il video

Donald Trump ha fatto visita a un fast food di Rome, in Georgia, per protestare contro le tasse sulle mance e sugli straordinari. La sua presenza ha attirato numerosi clienti e giornalisti, che hanno assistito alle sue parole dirette e alle sue proteste. Trump ha sottolineato che queste tasse penalizzano i lavoratori e ha chiesto al governo di eliminare questa imposizione. Durante la visita, ha anche scambiato qualche battuta con i clienti e ha distribuito alcuni gadget. La sua uscita ha suscitato molte reazioni tra i presenti.

(Agenzia Vista) Rome, 20 febbraio 2026 "Niente tasse sulle mance. Niente tasse sugli straordinari. Vi interessa?. Lei lavora qui da quasi cinquant'anni. E per tutti quegli anni ha pagato le tasse su quelle mance, con grande scrupolo. Ma non più. Basta tasse sulle mance. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti" così il presidente Trump visitando un fast food di Rome, in Georgia. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.