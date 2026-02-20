Trump sconvolto | Corte Suprema annulla i dazi Cina e dollari

Donald Trump si dice sconvolto dopo che la Corte Suprema ha annullato i dazi imposti durante il suo mandato. La decisione si basa sulla mancanza di una valida autorizzazione legale per applicarli, creando preoccupazioni tra gli operatori economici. La sentenza potrebbe influire negativamente sulle relazioni commerciali con la Cina e sui mercati finanziari globali. La questione mette in discussione la strategia commerciale adottata negli ultimi anni. La decisione entra in vigore immediatamente.

La Corte Suprema ridimensiona Trump: i dazi illegittimi e l’incertezza sull’economia globale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha invalidato i dazi imposti dall’Amministrazione Trump, aprendo uno scenario di profonda incertezza per la politica commerciale americana e i mercati internazionali. La decisione, che ha colto di sorpresa molti osservatori, costringe il Presidente a rivedere le sue strategie economiche e potrebbe avere ripercussioni significative sui rapporti commerciali con diversi Paesi, in particolare con la Cina. L’economista Pietro Reichlin sottolinea come questa sentenza possa sconvolgere l’agenda economica statunitense, aprendo scenari inediti e potenziali cambiamenti nei rapporti commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

