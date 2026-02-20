Trump inaugura il Board of Peace | 10 miliardi Usa per Gaza soldati da 5 paesi e base militare nel sud della Striscia

Donald Trump ha avviato il Board of Peace, causando un rapido aumento degli aiuti per Gaza. Durante la riunione, sono stati annunciati 10 miliardi di dollari per ricostruire zone colpite dai recenti scontri. Sono state confermate anche forze provenienti da cinque paesi diversi, pronte a mantenere l’ordine nella regione. Inoltre, si pianifica di realizzare una grande base militare nel sud della Striscia, destinata a ospitare circa 5.000 soldati. La decisione ha suscitato molte reazioni tra le autorità locali e internazionali.

Alla riunione inaugurale voluta da Trump sono stati annunciati fondi per la ricostruzione di Gaza, una forza di stabilizzazione con truppe di cinque Paesi e la costruzione di una base per 5mila militari. Il nuovo organismo punta a "sorvegliare" anche l'Onu. Nel frattempo nella Striscia la tregua resta fragile.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

