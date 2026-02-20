Secondo il Profeta della Sventura Craig Hamilton-Parker, Donald Trump tenterà di ottenere un quarto e un quinto mandato presidenziale. Nel frattempo, in Giappone, a agosto, si prevede che una nube di gas coprirà l’intero paese, creando problemi di salute e allarme tra la popolazione. Il futuro politico dell’Iran resta incerto, con un possibile cambio di governo dopo la fine dell’era degli ayatollah, anche se questa novità potrebbe portare complicazioni. Questi scenari inquietanti si aggiungono a un quadro già teso per i prossimi mesi.

Quarto e quinto mandato di Trump. Iran con un nuovo governo post ayatollah (ma potrebbe anche non essere un bene). Una nube di gas che ricoprirà l’intero Giappone nell’agosto del 2026. Il declino della NATO e la nascita di un nuovo organismo di controllo mondiale nel 2030. Parola del Profeta della Sventura. Si fa chiamare così mister Craig Hamilton-Parker, uno dei chiaroveggenti più seguiti sul web tanto da essere perfino paragonato al mitologico e incomprensibile Nostradamus. Intanto partiamo da quelle che potremmo definire la notizia. Pochi giorni fa in diretta sul Youtube un seguace del profeta pone la domanda chiave e, soprattutto, riceve una risposta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

