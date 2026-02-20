Trump balla la ' Trump dance' prima di un comizio in Georgia sulla note di Ymca – Il video

Il presidente Trump ha fatto notizia ballando la sua famosa 'Trump dance' prima di un comizio in Georgia, accompagnato dalla musica di YMCA. La scena è stata ripresa da diversi spettatori e condivisa sui social, generando commenti e reazioni rapide. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno subito commentato il momento con curiosità. Il video della scena si è diffuso rapidamente online, diventando virale in poche ore.

(Agenzia Vista) Washington, 20 febbraio 2026 Durante un comizio in Georgia il Presidente Trump ha ballato la sua iconica danza, sulle note di Ymca. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev