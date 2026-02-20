Trump | Arresto dell’ex principe Andrea? Un male per la famiglia reale una vergogna

Donald Trump ha definito l’arresto dell’ex principe Andrea un “male per la famiglia reale”. La causa, secondo il presidente, è legata alle accuse di comportamenti inappropriati che hanno portato alla sua detenzione. Trump ha aggiunto che questa vicenda danneggia l’immagine della monarchia britannica, creando tensioni tra i membri della famiglia. Il presidente ha sottolineato che la situazione potrebbe avere ripercussioni anche sulle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Regno Unito. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali.

L’arresto dell’ex principe Andrea è un “ male per la famiglia reale “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un punto stampa a bordo del suo aereo presidenziale Air Force One. Il presidente Usa ha quindi definito Re Carlo un “ uomo fantastico ” e annunciato che a breve visiterà gli Stati Uniti. “Sono un esperto perché sono stato completamente scagionato ed esonerato e posso parlarne”, ha detto Trump riferendosi al caso Epstein e all’arresto dell’ex principe Andrea. Il fermo di Andrea “è un peccato, è molto triste”, ha aggiunto Trump. Il presidente americano ripete da settimane di essere stato scagionato dalle carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia sul pedofilo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

