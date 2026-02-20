Trump | Arresto dell’ex principe Andrea? Un male per la famiglia reale una vergogna

Donald Trump ha definito l’arresto dell’ex principe Andrea un “male per la famiglia reale”. La causa, secondo il presidente, è legata alle accuse di comportamenti inappropriati che hanno portato alla sua detenzione. Trump ha aggiunto che questa vicenda danneggia l’immagine della monarchia britannica, creando tensioni tra i membri della famiglia. Il presidente ha sottolineato che la situazione potrebbe avere ripercussioni anche sulle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Regno Unito. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali.

L’arresto dell’ex principe Andrea è un “ male per la famiglia reale “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un punto stampa a bordo del suo aereo presidenziale Air Force One. Il presidente Usa ha quindi definito Re Carlo un “ uomo fantastico ” e annunciato che a breve visiterà gli Stati Uniti. “Sono un esperto perché sono stato completamente scagionato ed esonerato e posso parlarne”, ha detto Trump riferendosi al caso Epstein e all’arresto dell’ex principe Andrea. Il fermo di Andrea “è un peccato, è molto triste”, ha aggiunto Trump. Il presidente americano ripete da settimane di essere stato scagionato dalle carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia sul pedofilo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Arresto dell’ex principe Andrea? Un male per la famiglia reale, una vergogna” Leggi anche: Ex principe Andrea arrestato per abuso d’ufficio: le accuse, la famiglia reale e Virginia Giuffrè Leggi anche: Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale inglese Trump Expresses Sympathy for the Royal Family After Ex-Prince Andrew's Arrest #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica; Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto per abuso d'ufficio; Andrea agli arresti per ore interrogato sul caso Epstein. Gli passò segreti di Stato; Andrea rilasciato dopo 12 ore di arresto per lo scandalo Epstein. Trump: È una vergogna. Arresto di Andrew, Trump: Per me è una cosa molto tristeRome (Georgia), 20 feb. (askanews) - Rome (Georgia), 20 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito 'molto triste' ... notizie.tiscali.it Trump sull’arresto del principe Andrea: È una vergogna per la famiglia realeIl presidente Donald Trump ha commentato pubblicamente l’arresto dell’ex membro della famiglia reale britannica Principe Andrea, definendo la vicenda una vergogna e molto triste. tg.la7.it Trump sull’arresto del principe Andrea: “È una vergogna per la famiglia reale” x.com 20 Febbraio: arresto del principe Andrea, Trump apre il "Board of Peace", ultimatum Iran #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook