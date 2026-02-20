Donald Trump si trova a Milano perché l’Air Force One atterrerà a Linate per un vertice in Questura. La visita del ex presidente americano dipende dall’esito della finale di hockey su ghiaccio maschile, ancora incerta. La presenza di Trump potrebbe portare in città un significativo spiegamento di forze di sicurezza. La decisione ufficiale sulla sua partecipazione arriverà nelle prossime ore. La città si prepara a gestire eventuali misure speciali in vista di questa possibile visita. La situazione rimane ancora in fase di definizione.

Gli americani non hanno ancora sciolto la riserva sull’eventuale arrivo di Donald Trump in caso di finale per l’oro nel torneo di hockey su ghiaccio maschile. Tuttavia, pare che tutto dipenda solo dal risultato che la Nazionale a stelle e strisce otterrà stasera all’Arena di Santa Giulia: se gli statunitensi batteranno i rivali della Slovacchia nella semifinale in programma alle 21.10, il numero uno della Casa Bianca si recherà in Italia per assistere alla gara di domenica pomeriggio per la medaglia più pregiata, verosimilmente contro gli arcirivali del Canada. Ieri pomeriggio, una delegazione Usa ha partecipato a una riunione in Questura sull’argomento: nel corso del vertice, non è arrivata una conferma definitiva dei piani del tycoon, ma tutto lascia pensare che alla fine "The Donald" si materializzerà all’ombra della Madonnina nelle ore immediatamente precedenti all’inizio della contesa (ore 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump a Milano, vertice in Questura. L’Air Force One atterrerà a Linate

