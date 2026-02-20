I carabinieri hanno smascherato un gruppo di truffatori arrivati in Toscana per mettere in atto la truffa del “finto Carabiniere”. Gli uomini dell’Arma hanno intercettato i malviventi mentre preparavano le loro azioni ai danni di anziani nelle zone di periferia. I ladri si erano presentati come ufficiali in divisa, tentando di ingannare le vittime con promesse di assistenza falsa. La retata ha portato all’arresto di tre persone, scoperte mentre tentavano di mettere in atto il loro inganno. La zona è ora sotto stretta sorveglianza.

Erano venuti in trasferta in Toscana per mettere in scena il più classico dei raggiri, la truffa del "finto Carabiniere". Ma stavolta i pendolari del crimine sono finiti nella rete dei militari, quelli veri, della Compagnia di San Giovanni Valdarno. La brillante operazione ha permesso di assicurare alla giustizia due napoletani di 54 e 22 anni che avevano appena messo in trappola un pensionato ottantaduenne della provincia di Siena. Il copione recitato dai malviventi è ormai consolidato. Prevede una telefonata concitata in cui un sedicente esponente della Benemerita informa l’anziano di un gravissimo incidente stradale causato dal figlio, in questo caso con l’investimento ben due persone, e la richiesta di versare una cauzione in contanti o gioielli a titolo di risarcimento alle vittime per evitare gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Truffatori in trasferta. Blitz dei carabinieri

