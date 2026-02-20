Truffano 70enne con metodo del finto carabiniere due uomini in manette

Due uomini del napoletano, un 34enne già sottoposto all’obbligo di dimora e un 18enne, sono stati arrestati dalla polizia a Caserta. La loro vittima è una donna di 70 anni di Caiazzo, che ha creduto a un falso carabiniere e ha consegnato loro denaro. La truffa si è verificata ieri pomeriggio, quando i due uomini si sono presentati alla porta dell’anziana fingendo di essere ufficiali. La donna si è resa conto della truffa e ha chiamato le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Due uomini del napoletano, un 34enne già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e un 18enne, sono stati arrestati dai carabinieri a Caserta dopo aver truffato un’anziana 70enne residente nel comune di Caiazzo. Da quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, i due avrebbero commesso la truffa con il metodo del “finto carabiniere”; uno dei due si sarebbe dunque spacciato per appartenente all’Arma riuscendo ad introdursi nell’abitazione della 70enne, convinta con la minaccia che uno stretto congiunto potesse essere arrestato, a consegnare dei gioielli e monili in oro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffano 70enne con metodo del “finto carabiniere”, due uomini in manette Leggi anche: Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uomini Leggi anche: Truffano 80enne con metodo del ‘finto nipote’, un arresto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Versi tutti i suoi risparmi su un altro conto. Sventata truffa ai danni di un 70enne con la tecnica del finto carabiniere: aveva già fatto un bonifico da 48mila euro; A Pergine sventata una truffa del finto carabiniere da 48mila euro; Truffa con il metodo vishing: quattro denunciati e 10mila euro sequestrati dai Carabinieri; Rapina e tentata truffa ad anziana col metodo del falso carabiniere: arrestato un 18enne. Truffano 17 mila euro ad un anziano con il metodo di luce e gas: arrestate cinque personeL'uomo, 75enne, ha pagato per conguagli inesistenti Lo scorso mese di gennaio, un uomo di 75 anni, denuciò alla Polizia di Stato di Macerata di essere stato vittima di una truffa ad opera di un pres ... youtvrs.it Il truffatore ha chiesto al 70enne d'indicare come causale "acquisto box" per non insospettire l'impiegato in banca - facebook.com facebook