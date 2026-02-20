Truffa del finto nipote | arrestata 45enne recuperati gioielli e contanti

Una donna di 45 anni è stata arrestata ieri dai Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, dopo aver inscenato la truffa del finto nipote. La donna aveva contattato un’anziana, fingendosi suo parente in difficoltà, e aveva ottenuto gioielli e denaro contante. I militari hanno intercettato l’arrestata nel momento in cui cercava di vendere alcuni dei beni rubati. Durante l’operazione, sono stati recuperati circa settemila euro in contanti e vari gioielli, che sono stati restituiti alla vittima. La donna ora si trova in custodia.

Quando la nonnina ha riferito di non riuscire a muoversi per portargli i soldi, la soluzione era già pronta: a breve sarebbe andato a casa sua un incaricato del direttore dell'ufficio che, a titolo di cortesia, si sarebbe fatto carico di prendere e consegnare il denaro necessario per i pagamenti. A questo punto è entrata in scena la donna che ha bussato alla porta di casa dell'anziana ed è riuscita, con dolcezza e disponibilità, a carpirne la fiducia, facendosi consegnare tutto il denaro contante che aveva, più diversi gioielli di famiglia ed un orologio, sottraendole, quindi, i risparmi ed i ricordi più cari per un bottino complessivo di oltre seimila euro, allontanandosi con calma, a piedi, dopo averle dato un rassicurante saluto.