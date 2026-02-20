Truffa al nipote | 6000€ e gioielli sottratti a un’anziana complice

Una donna è stata arrestata a San Bartolomeo in Galdo per aver tentato di truffare un’anziana, sottraendole 6000 euro e alcuni gioielli. La vittima aveva ricevuto una telefonata di un falso tecnico che le aveva chiesto di consegnare denaro per un problema immaginario alla sua casa. La donna, che agiva come complice, aveva accompagnato l’anziana in banca. La polizia ha intercettato la scena e ha fermato la truffatrice, mentre un’altra persona è riuscita a fuggire. La vicenda ha fatto scattare un'indagine più approfondita.