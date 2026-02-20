Truffa al nipote | 6000€ e gioielli sottratti a un’anziana complice
Una donna è stata arrestata a San Bartolomeo in Galdo per aver tentato di truffare un’anziana, sottraendole 6000 euro e alcuni gioielli. La vittima aveva ricevuto una telefonata di un falso tecnico che le aveva chiesto di consegnare denaro per un problema immaginario alla sua casa. La donna, che agiva come complice, aveva accompagnato l’anziana in banca. La polizia ha intercettato la scena e ha fermato la truffatrice, mentre un’altra persona è riuscita a fuggire. La vicenda ha fatto scattare un'indagine più approfondita.
San Bartolomeo in Galdo, truffa sfiorata: arrestata una donna, complice in fuga. San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, è stata teatro di una truffa ai danni di un’anziana, sventata grazie all’intervento dei Carabinieri. Una donna di 45 anni, con precedenti penali, è stata arrestata mentre un suo complice è riuscito a fuggire. L’episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità degli anziani e sull’importanza di una vigilanza costante contro questo tipo di criminalità. Il raggiro e l’intervento dei Carabinieri. La vicenda si è svolta in una mattinata apparentemente tranquilla a San Bartolomeo in Galdo.🔗 Leggi su Ameve.eu
