Trucchi e costumi contraffatti ma anche una tonnellata di fuochi d' artificio | sequestrati oltre 200mila prodotti
Le autorità di Monza e Brianza hanno scoperto più di 200.000 prodotti contraffatti e una tonnellata di fuochi d’artificio durante controlli intensivi per San Valentino e Carnevale. Gli agenti delle finanze hanno ispezionato negozi e depositi, trovando maschere, costumi e trucchi falsificati. Tra i prodotti sequestrati ci sono anche giochi pirotecnici non sicuri. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della provincia, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e contrastare il mercato illegale. Questi interventi continueranno nelle prossime settimane.
Maxi controlli nei negozi di Monza e Brianza per San Valentino e Carnevale. Che cosa hanno trovato i finanzieri Per San Valetino e per Carnevale maxi controlli nei negozi di Monza e Brianza: le fiamme gialle sequestrano oltre 200mila prodotti contraffatti e una tonnellata di fuochi d'artificio. È questo l’esito dei controlli effettuati dai militari della guardia di finanza del Comando di Monza che ha portato al maxi sequestro in due empori a Nova Milanese e a Besana Brianza. Nei magazzini sono stati trovati oltre 200mila articoli (coriandoli, costumi, trucchi, adesivi, giocattoli e oggettistica varia) sprovvisti del marchio “CE”, senza le indicazioni relative all’importatoredistributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità smaltimento.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffatti
Leggi anche: Cosenza, sequestrati una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmenteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trucchi e costumi contraffatti, ma anche una tonnellata di fuochi d'artificio: sequestrati oltre 200mila prodotti; Maxi sequestro di capi contraffatti e articoli di Carnevale non sicuri nel Trapanese; Il negozio di Termini che vende Labubu contraffatti; 13 mila articoli tra capi contraffatti e articoli di Carnevale sequestrati nel Trapanese.
Trucchi e costumi contraffatti, ma anche una tonnellata di fuochi d'artificio: sequestrati oltre 200mila prodottiMaxi controlli nei negozi di Monza e Brianza per San Valentino e Carnevale. Che cosa hanno trovato i finanzieri ... monzatoday.it
Maschere e costumi di Carnevale fuori legge: 700mila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di FinanzaBrescia, l’operazione delle Fiamme Gialle ha interessato, oltre al capoluogo, anche diversi Comuni della provincia fra cui Paratico e Vobarno ... msn.com
In Futura abbiamo festeggiato il Carnevale due volte: sia oggi che sabato durante lo SMART Maschere, trucchi, costumi… e tanta voglia di divertirsi insieme! Il bello del Carnevale è proprio questo: potersi trasformare, sperimentare, sentirsi liberi di essere ch - facebook.com facebook