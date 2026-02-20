Trovato morto in casa | addio al 28enne Pietro

Pietro Citarella, 28 anni, è stato trovato morto nella sua casa di via Iammelli ad Aversa. La polizia ha scoperto il giovane senza vita durante un controllo di routine. La famiglia aveva segnalato la sua assenza da giorni, preoccupata per il silenzio improvviso. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte, senza escludere ipotesi di natura accidentale o volontaria. La comunità si interroga sulle circostanze di questa scomparsa improvvisa.

E' stato trovato privo di vita nella propria abitazione di via Iammelli ad Aversa il 28enne Pietro Citarella. La tragedia si è consumata poco dopo le 20 di giovedì 19 febbraio. A dare l'allarme i familiari. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. L'ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo.La salma è stata difatti liberata e consegnata alla famiglia per le esequie. Il rito funebre sarà celebrato oggi, 20 febbraio presso la Chiesa Santo Spirito ad Aversa. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Aversa in lutto, 28enne trovato morto in casa in via Iammelli: domani i funerali

Leggi anche: Capaccio piange il 28enne trovato morto al Varco Cilentano: domani i funerali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.