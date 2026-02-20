Trovato morto in casa

Pietro Citarella, 28 anni, è stato trovato morto nella sua casa di via Iammelli ad Aversa. La scoperta è stata fatta questa mattina da un familiare che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La scena suggerisce che l’uomo fosse rimasto solo per diverse ore. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso e ascoltano le persone vicine a Citarella. La sua morte ha suscitato grande shock tra gli abitanti del quartiere.

E' stato trovato privo di vita nella propria abitazione di via Iammelli ad Aversa il 28enne Pietro Citarella. La tragedia si è consumata poco dopo le 20 di giovedì 19 febbraio. A dare l'allarme i familiari. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. L'ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo.La salma è stata difatti liberata e consegnata alla famiglia per le esequie. Il rito funebre sarà celebrato oggi, 20 febbraio presso la Chiesa Santo Spirito ad Aversa.