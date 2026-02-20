Trovato morto in auto fissati i funerali di Francesco

Francesco Palmieri, un uomo di 65 anni di Portico di Caserta, è stato trovato senza vita nel suo veicolo a Macerata Campania. La causa del decesso sembra essere legata a un malore improvviso, che lo ha colto durante il viaggio. I familiari hanno deciso di organizzare i funerali per domani, sabato 21 febbraio. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si prepara a salutare il suo concittadino.

Eseguito l'esame autoptico per accertare le cause del decesso. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di San Pietro Apostolo Sono stati fissati per domani, sabato 21 febbraio, i funerali Francesco Palmieri, il 65enne di Portico di Caserta ritrovato senza vita all'interno della sua auto a Macerata Campania. Il rito funebre si terrà presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Portico di Caserta. Si potrà rendere omaggio a Francesco presso la propria abitazione in viale Kennedy 24 dalle ore 18 di oggi (20 febbraio). Il corteo funebre muoverà dalle ore 9:30 di domani per raggiungere la chiesa dove saranno celebrate le esequie.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Finanziere muore dopo terribile schianto in auto, fissati i funerali per l'ultimo saluto Leggi anche: Federico Brio morto investito a 15 anni, fissati i funerali: donazioni per la sua squadra del cuore Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Choc a Macerata Campania: trovato morto in auto, indagano i carabinieri; Dramma nel salernitano: noto imprenditore trovato morto in auto; Davide Perna trovato morto nell’auto finita nel fiume Liri, domani l’autopsia; Morto in auto, indagini in corso: arriva la Scientifica. AGG. 19:00 IL NOME. Uomo trovato morto in auto: un trauma facciale e un cantiere (troppo) vicinoAGG. 17:30 – Si infittisce il mistero attorno alla morte dell’uomo, originario di Portico di Caserta, trovato senza vita da alcuni passanti all’interno di una Fiat Panda parcheggiata in via dei Mille. casertace.net Uomo di 79 anni trovato morto in auto a Ome dopo una ferita da motosegaUn uomo di 79 anni di Ome è stato trovato senza vita nella sua auto dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre lavorava nel bosco; i familiari avevano dato l'allarme non vedendolo rie ... notizie.it E' stato trovato morto nella sua abitazione, ucciso forse dal monossido di carbonio. La vittima è un uomo di 50 anni, di San Michele di Moriano, in provincia di Lucca. A dare l'allarme il titolare della ditta, preoccupato perché il dipendente, che viveva da solo, no - facebook.com facebook Trovato morto in casa a 32 anni: tragedia in Toscana - Federico era un infermiere del 118 x.com