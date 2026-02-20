Troppa incertezza su futuro si sciopera ancora alla Goldoni di Migliarina

La mancanza di risposte chiare sulla trattativa ha spinto i lavoratori della Goldoni di Migliarina a tornare in sciopero. Lunedì 23 febbraio, per due ore, hanno manifestato davanti ai cancelli, chiedendo spiegazioni sul futuro dello stabilimento. La tensione cresce da mesi, mentre i dipendenti attendono indicazioni concrete sul possibile subentro di un gruppo turco. La situazione rimane incerta, alimentando l’ansia tra chi lavora in fabbrica.

Sciopero di 2 ore (dalle 10.30 alle 12.30) lunedì 23 febbraio con presidio davanti ai cancelli della Goldoni a Migliarina di Carpi contro la "mancanza di risposte e di informazioni" che si protrae da mesi sullo stato di avanzamento della trattativa per il subentro del Gruppo turco nello stabilimento di Migliarina, visto che la proprietà Goldoni Keestrack ha dichiarato di non avere più la capacità economica per sostenere l'attività produttiva. "Pretendiamo rispetto – aggiungono sindacalisti e lavoratori – quel rispetto che oggi è venuto meno.

