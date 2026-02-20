Tropea senza acqua | contaminanti bloccano l’erogazione indagini

A Tropea, l’acqua potabile si è interrotta a causa di contaminanti che superano i limiti consentiti. La sospensione dell’erogazione riguarda le utenze domestiche e commerciali, creando disagi nella vita quotidiana dei residenti. Le autorità stanno conducendo indagini per individuare le cause della contaminazione e trovare soluzioni rapide. La situazione rende urgente un intervento per garantire la sicurezza dell’acqua distribuita alla popolazione. La città si prepara a gestire eventuali ripercussioni sulla salute pubblica.

Tropea a secco: allarme per l'acqua non potabile e la ricerca di soluzioni. Una situazione di emergenza si è manifestata a Tropea, in Calabria, dove l'acqua erogata non è più idonea al consumo a causa di livelli di contaminazione che superano i limiti di legge. La scoperta, emersa da controlli disposti dall'autorità sanitaria locale, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e ha portato a una richiesta formale di chiarimenti alla Commissione Straordinaria del comune. La scoperta e il divieto di utilizzo. L'allarme è scattato a seguito di analisi effettuate dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Vibo Valentia.