Triste sfogo di Rosalinda Cannavò sui social | come sta sua figlia

Rosalinda Cannavò ha scritto un messaggio sui social per parlare della salute di sua figlia, causato da un problema di febbre alta. La madre si è detta molto preoccupata e ha spiegato che la piccola Camilla ha bisogno di cure continue e attenzione speciale. La Cannavò ha condiviso foto della bambina a letto, con una copertina colorata e un termometro in mano. La cantante ha deciso di essere trasparente sulla situazione, spiegando che sta facendo tutto il possibile per rassicurare i fan.

Rosalinda Cannavò torna a raccontarsi sui social, ma questa volta il tono è diverso dal solito. Da quando è diventata mamma della piccola Camilla, avuta con Andrea Zenga, l'attrice e influencer ha spesso condiviso anche il lato più impegnativo della maternità. Nelle scorse ore, però, su TikTok ha pubblicato un video particolarmente intenso, in cui parla di un periodo "molto tosto" e di una fatica che non riguarda solo la gestione quotidiana, ma anche l'equilibrio emotivo. Nel suo video, Rosalinda Cannavò spiega di vivere giorni complicati a causa dei virus che la bambina avrebbe contratto all' asilo. Da quando l'ex protagonista del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò è diventata mamma della piccola Camilla, avuta dal compagno Andrea Zenga, ha scelto di raccontare sui social non solo la parte più luminosa della maternità, ma anche le sue inevit