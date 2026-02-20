Tripla doppia di Brown Boston vince a San Francisco e rovina l' esordio di Porzingis

Jaylen Brown ha segnato una tripla doppia, portando i Boston Celtics alla vittoria a San Francisco contro i Golden State Warriors. La sua performance ha incluso 30 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, contribuendo in modo decisivo al risultato finale. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando Brown ha deciso di spingere i suoi avanti con un canestro chiave. L’esordio di Porzingis con i Warriors si è concluso con una sconfitta, lasciando spazio a molti dubbi sul futuro della squadra. La sfida tra le due franchigie si è accesa fin dall’inizio.

Una sfida serrata tra due formazioni di alto livello trova in Jaylen Brown il protagonista assoluto, capace di guidare i Celtics a una vittoria netta e a una performance personale di grande rilievo. L'incontro si chiude con un punteggio di 121-110 a favore di Boston, che sfrutta al massimo la serata di Brown per mettere in cascina punti, rimbalzi e assist. jaylen brown sfoggia una tripla-doppia da 23 punti, 15 rimbalzi e 13 assist, centrando la terza del genere nella stagione. Si tratta anche di un record personale negli assist e di un pareggio di carriera nei rimbalzi, entrambi con contributi difensivi decisivi.