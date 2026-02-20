Trenta fermate dei treni tra Pontenure e Cadeo consegnata la petizione dei pendolari

Venerdì 20 febbraio, i pendolari di Piacenza hanno consegnato una petizione alla Provincia per salvare le trenta fermate tra Pontenure e Cadeo. La raccolta firme, sia cartacea che online, è stata promossa per chiedere il mantenimento di questi servizi ferroviari fondamentali. Molti utenti si sono mostrati preoccupati per il possibile taglio delle fermate, che influirebbe sulla mobilità quotidiana. La petizione ha raccolto oltre 2.000 firme in pochi giorni, dimostrando l’interesse della comunità locale. La Provincia ha promesso di valutare la questione nelle prossime settimane.

In Provincia sono stati ricevute le referenti della raccolta firme che ha visto 2260 adesioni: si chiede il mantenimento delle fermate anche dopo la fine dei lavori sul ponte del Nure La petizione è stata consegnata simbolicamente nel palazzo di Corso Garibaldi alla presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli da parte delle referenti dei pendolari Silvia Sarsi e Gioia Fornasari, alla presenza dei consiglieri regionali Lodovico Albasi, Luca Giovanni Quintavalla e Giancarlo Tagliaferri. Presenti anche il sindaco di Cadeo Marica Toma e il vicesindaco del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: I pendolari in treno da Cadeo e Pontenure aumentano del 700% Leggi anche: Ponte sul Nure riaperto a metà marzo: treni fermi a Cadeo e Pontenure Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trenta nuovi capitreno entrano in servizio: hanno tra i 21 e i 29 anni; Linea ferroviaria Bari-Lecce, aggiunta nuova fermata a Ostuni; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; La Metro C viaggia oltre piazza Venezia: finalmente i cantieri per arrivare a Farnesina. Tutti a bordo nel 2036. Il treno si ferma per pochi secondi e non apre le porte a Cassino: trenta pendolari finiscono a MignanoIl treno si ferma per una manciata di secondi poco prima dell’ingresso della stazione di Cassino. Le porte non si aprono e così una trentina di sfortunati passeggeri si ritrovano, loro malgrado, a ... ilmessaggero.it Frana Arenzano, da oggi nuove fermate straordinarie dei treni a VesimaIl treno R 12346 (da Genova Brignole a Savona), solo domeniche 8, 15 e 22 febbraio: fermata straordinaria a Genova Vesima (10:50/51) e modifica orario a Arenzano (10:54/55). Il treno R 12387 (da ... primocanale.it Linee 1Q e 2L: spostamento temporaneo fermate in via dell'Autonomia Regionale. Per lavori in via dell'Autonomia Regionale Sarda, fino al 25 febbraio 2026 e comunque fino al termine dell'intervento, la fermata n. 770 via Dell’Autonomia Regionale (fronte - facebook.com facebook