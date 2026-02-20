Treni in ritardo pendolari infuriati Biffoni chiede lumi alla Regione | Troppi disagi | ora intervenire

Matteo Biffoni, consigliere regionale del Pd, ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Toscana dopo che i treni sulla linea Prato-Firenze sono stati spesso in ritardo o cancellati, creando disagi ai pendolari. Numerosi viaggiatori si sono trovati bloccati o in ritardo per ore, soprattutto durante le ore di punta. Biffoni chiede chiarimenti sulla causa di questi problemi e su eventuali interventi immediati. La situazione rimane critica, e molti aspettano risposte rapide dalla regione.

I continui ritardi e le cancellazioni sulla tratta ferroviaria Prato–Firenze finiscono al centro di un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale del Pd Matteo Biffoni alla giunta toscana. Nel mirino la direttrice Viareggio–Firenze, asse strategico per la mobilità dell'area metropolitana e per migliaia di pendolari. Negli ultimi mesi, soprattutto dall'autunno 2025, studenti e lavoratori hanno segnalato disservizi ricorrenti. Ritardi ripetuti, treni soppressi e rallentamenti che incidono in modo diretto sull'organizzazione quotidiana di chi si sposta ogni giorno per motivi di studio e di lavoro.