Trench in streaming su Prime Video e Google Play | un thriller alla veneziana tra noir comunità e identità

Serge Turgeon, regista veneziano di origine canadese, ha deciso di distribuire il suo film “Trench” su Prime Video e Google Play. La scelta di mettere in streaming il suo secondo lavoro nasce dall’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio. Il film si svolge tra le calli di Venezia, mescolando elementi noir, temi di identità e di comunità. La distribuzione digitale permette di vedere il film direttamente a casa.

Dopo Arcano Veneziano, arriva in streaming anche Trench, secondo lavoro di Serge Turgeon, regista veneziano di origine Montréal, autore attento al cinema di genere e al formato breve. Il film è disponibile su Amazon Prime Video e Google Play (distribuzione EmeraFilm ) e porta sullo schermo un noir veneziano dal respiro più ampio: 40 minuti di mistero, personaggi e atmosfera, con una protagonista costretta a rimettere in discussione sé stessa prima ancora dell'enigma che deve risolvere. La trama: un mistero che chiede più della sola intelligenza. Al centro di Trench c'è una storica dell'arte brillante e razionale, che si trova ad affrontare la scomparsa di una sconosciuta.