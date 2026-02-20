Tredicenni giocano in un bosco e ritrovano due fucili rubati

Tre ragazzi di 13 anni hanno scoperto due fucili calibro 12 nascosti nel bosco vicino a Monteveglio. I giovani stavano passeggiando in una giornata soleggiata e ventosa quando hanno trovato le armi, ancora con il colpo in canna e 110 cartucce nelle cartucciere. La scoperta ha allarmato i genitori e le forze dell’ordine, che si sono subito attivate. La zona è stata perlustrata e le armi sono state sequestrate. La presenza di armi da fuoco abbandonate preoccupa gli abitanti della zona.

Due fucili calibro 12 da caccia con il colpo in canna e cartucciere con 110 colpi pronti all'uso. È il pericoloso ritrovamento effettuato nel pomeriggio di qualche giorno fa da tre ragazzi di 13 anni mentre, con la bella giornata asciutta e ventosa, facevano una passeggiata in un bosco alla periferia di Monteveglio. Le armi sono state messe prontamente in sicurezza dall'intervento della Polizia locale del Comune. "Le armi – racconta Elena Corsini, comandante della Polizia Locale di Valsamoggia – erano il frutto di un furto avvenuto un paio di mesi fa nell'abitazione di un residente di Savigno. Sono state ritrovate in un luogo molto frequentato dai giovani e dai ragazzi e non ci sono state conseguenze pericolose solo grazie alla responsabilità dei ragazzi che hanno agito nel modo corretto, informando subito i genitori che, immediatamente, si sono rivolti alle forze dell'ordine.