Tre serate sul palco ad Assisi con Jam - Concerti Instabili

Torna per la seconda edizione “Jam - Concerti Instabili“, rassegna musicale con appuntamenti esclusivi al Piccolo Teatro degli Instabili, dove si alterneranno sul palcoscenico tre proposte diversissime fra loro. Per l’occasione la sala si trasforma in un vero e proprio Music-Club in cui gustare un drink a lume di candela durante le performance. Il via questa sera 21.15 con una stella del panorama musicale contemporaneo: Anais Drago (violini, elettronica, composizioni) protagonista con Federico Calcagno ai clarinetti e Max Trabucco alla batteria e percussioni di “Relevé“, un concerto irresistibile dove la dimensione plastica della musica rimbalza sugli spettatori, richiamandoli all’impulso irrinunciabile di muovere il corpo nello spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sul palco ci si scatena con le serate di improvvisazione della compagnia Theatro

Nuova musica scritta per #relevé e qui un po’ di concerti in cui venirla a sentire! Con @max_trabucco e @thebishop_federicocalcagno : 20/02 @piccoloteatrodegliinstabili Assisi (PG) 12/03 @gogenovese Teatro Akropolis Genova 14/03 @reloadsoundfestival - facebook.com facebook