Tre serate di improvvisazione fra spettacoli e laboratori

La compagnia Teatro a Molla arriva a Faenza, portando tre serate di spettacoli e due giorni di laboratori di improvvisazione. La causa è il loro soggiorno presso la Filodrammatica Berton, dove presenteranno le performance più note e coinvolgenti. Durante gli spettacoli, il pubblico assisterà a scene create al momento, mentre nei laboratori si potranno apprendere tecniche di recitazione spontanea. È possibile iscriversi ai corsi inviando una richiesta online. L’evento si svolge nel fine settimana, offrendo un’occasione unica per scoprire il teatro improvvisato.

La compagnia Teatro a Molla, ospite della Filodrammatica Berton, porta a Faenza un weekend all'insegna dell'improvvisazione: tre serate con gli spettacoli più rappresentativi del proprio repertorio, e due giornate di laboratori di approfondimento sul teatro d'improvvisazione, a cui è possibile iscriversi tramite richiesta online. Gli spettacoli saranno in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza, tutti con musiche dal vivo di Silvia Valtieri. Si comincia alle 21 di stasera 'MicroscOpera', con Antonio Vulpio, Antonio Contartese, Olivia Rasini, Luca Gnerucci, Daniele Mazzacurati.