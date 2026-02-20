Travolge ripetutamente un uomo con l' auto fino ad ucciderlo poi aggredisce il cugino e viene fermato
Un uomo ha investito più volte un altro uomo con l’auto, causando la sua morte, e poi ha aggredito il cugino della vittima. La vicenda è iniziata quando ha inseguito e centrato la vittima senza motivo apparente, prima di provocare volutamente un incidente con un’altra vettura. Durante l’intervento dei carabinieri, ha anche aggredito il conducente dell’altra auto. La sua condotta ha attirato l’attenzione della polizia, che lo ha fermato sul posto.
Prima si è accanito con l'auto sulla vittima, cogliendola di spalle, poi avrebbe provocato volontariamente una collisione con un'altra vettura e avrebbe aggredito il conducente, fino al provvidenziale intervento dei carabinieri. È la sintesi dei pochi ma efferati minuti di violenza registrati a San Bonifacio nella prima mattinata di venerdì, che si sono conclusi con l'arresto di un 54enne tunisino residente nel Comune, regolare e con alle spalle solamente un vecchio precedente per rissa risalente al 2010, con le accuse di omicidio e tentato omicidio. La vittima è un connazionale dell'uomo, un 55enne incensurato che conosceva il suo assassino, anche lui residente a San Bonifacio, mentre la seconda persona aggredita è un 63enne, anch'egli tunisino ed incensurato, residente a Soave, che è stato poi appurato essere il cugino dell'uomo fermato.🔗 Leggi su Veronasera.it
