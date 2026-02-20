Travis Scott il 17 luglio alla RCD Arena di Reggio Emilia

Il 17 luglio, Travis Scott si esibirà davanti a migliaia di fan alla RCF Arena di Reggio Emilia. La causa di questa grande affluenza è il suo concerto, che promette un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. I biglietti sono ormai esauriti e l’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione estiva italiana. La serata attirerà persone da tutto il Paese, desiderose di ascoltare dal vivo le sue hit più popolari.

REGGIO EMILIA – Venerdì 17 luglio Travis Scott salirà sul main stage della RCF Arena di Reggio Emilia per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale europea. Con questo annuncio si completa la lineup della prima edizione di Hellwatt Festival, in programma dal 4 al 18 luglio, che punta fin da subito a imporsi come nuovo punto di riferimento nel panorama dei grandi eventi internazionali. Dopo il ritorno live di Kanye West e la presenza di artisti di fama mondiale come DJ Snake, Martin Garrix, Ozuna e Rita Ora, l'arrivo di Travis Scott rappresenta il tassello conclusivo di un cast di altissimo livello, raro per una prima edizione.