Tratta Av Telese-Vitulano diga Campolattaro e Fortorina il piano di rilancio annunciato da Ferrante

Ferrante ha annunciato un piano di rilancio per le principali strade della provincia di Benevento, tra cui la tratta Av Telese-Vitulano, la diga di Campolattaro e la Fortorina. La decisione nasce dalla necessità di migliorare le condizioni delle infrastrutture e ridurre i recenti disagi che hanno colpito il territorio. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti e favorire la crescita economica locale. L’intervento coinvolge interventi immediati e investimenti a lungo termine.

Tempo di lettura: 3 minuti " La provincia di Benevento rappresenta uno snodo strategico all'interno della rete nazionale dei trasporti e, come Mit, stiamo investendo sulle infrastrutture per spezzare l'isolamento del territorio e promuoverne lo sviluppo economico e sociale. Abbiamo messo in campo un grande piano di rilancio per il Sannio che rappresenta un deciso cambio di passo rispetto al passato. Registriamo nuovi, importanti progressi sulla tratta Telese – Vitulano dell'alta velocità Napoli-Bari, sulla diga di Campolattaro e sulla Ss212 'Fortorina': opere funzionali alla crescita del beneventano, che renderanno più moderno il sistema infrastrutturale e più efficienti i collegamenti".