Trasporto organi per trapianto in Italia come funziona | organizzazione normativa criticità

Il trasporto di organi per trapianto in Italia avviene soprattutto a causa della necessità di salvare vite umane. La procedura coinvolge ospedali, autoambulanze e voli specializzati, che devono coordinarsi rapidamente. La normativa vigente prevede regole precise per garantire la sicurezza e la compatibilità degli organi durante il trasferimento. Tuttavia, spesso si riscontrano criticità legate ai tempi stretti e alle condizioni atmosferiche. La gestione di questa operazione richiede grande precisione e collaborazione tra le strutture coinvolte.

Il trasporto organi per trapianto in Italia è un processo delicato che mette in gioco rete istituzionale, procedure cliniche e logistica d'emergenza. Dopo il prelievo, ogni organo deve viaggiare in condizioni controllate entro limiti di tempo rigorosi (per esempio, cuore e polmoni entro 3–5 ore, fegato 5–7 ore, rene circa 12–18 ore). Le istituzioni nazionali e regionali – guidate dal Centro Nazionale Trapianti e inserite nella rete trapianti del Ministero della Salute – gestiscono ogni fase: dalla segnalazione del donatore alla consegna dell'organo in sala operatoria. L' Accordo Conferenza Stato-Regioni 30 luglio 2025 (rep.