Trasporto disabili il sindaco di Castel Frentano replica | Nessun impatto sulle famiglie Chi oggi accusa ieri votava aumenti
Il sindaco di Castel Frentano ha risposto alle critiche sul servizio di trasporto disabili, affermando che non grava sulle famiglie. La polemica nasce dopo alcune accuse di tagli ai servizi sociali, ma il primo cittadino ricorda che in passato alcuni oppositori hanno votato aumenti nelle tariffe. Secondo lui, l’amministrazione si impegna a garantire assistenza senza aumentare i costi, assicurando che il servizio continui a funzionare senza problemi.
Il primo cittadino Mario Verratti respinge al mittente le accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano: "Adeguamento tariffario chiesto dai gestori per compensare aumento dei costi, il Comune non fa cassa sui più deboli" “Questa amministrazione comunale non 'fa cassa' a spese dei cittadini e, tantomeno, delle persone più fragili. Al contrario, opera quotidianamente per reperire risorse e garantire servizi essenziali all’intera comunità, con particolare attenzione a chi necessita di maggiore sostegno”. Così il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, replica alle accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano sull'aumento delle tariffe per il trasporto disabili.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: "Il sindaco aveva assicurato il contrario"ViviAmo Castel Frentano denuncia un aumento delle tariffe per il trasporto dei disabili, causato dalla recente decisione della giunta comunale di rivedere i costi.
Argomenti discussi: Trasporto disabili, il sindaco di Castel Frentano replica: Nessun impatto sulle famiglie. Chi oggi accusa, ieri votava aumenti; Castel Frentano, trasporto disabili: Nessun aumento per le famiglie; Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: 'Il sindaco aveva assicurato il contrario'; Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: Il sindaco aveva assicurato il contrario.
Trasporto disabili, il sindaco di Castel Frentano replica: Nessun impatto sulle famiglie. Chi oggi accusa, ieri votava aumentiIl primo cittadino Mario Verratti respinge al mittente le accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano: Adeguamento tariffario chiesto dai gestori per compensare aumento dei costi, il Comune non fa cass ... chietitoday.it
Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: Il sindaco aveva assicurato il contrarioIl gruppo consiliare di minoranza contro la delibera approvata pochi giorni fa dalla giunta del sindaco Verratti, che ritocca da 1 a 1,20 il costo chilometrico per viaggi extraurbani ... chietitoday.it
Oggetto: COMUNICATO STAMPA - Viviamo Castel Frentano: “Aumento tariffe trasporto disabili”. Ancora una volta l’Amministrazione comunale sceglie di fare cassa sulle spalle dei più fragili. Con la delibera approvata dalla Giunta il 12 febbraio, il Sindaco e la - facebook.com facebook