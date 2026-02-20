Traqués - La caccia nuova data di uscita della serie francese dopo le accuse di plagio

Traqués, la nuova serie francese, esce dopo il rinvio causato da accuse di plagio. Apple TV aveva spostato l’uscita prevista a dicembre 2025, ma ora ha confermato una data definitiva. La serie, un thriller diretto da Cédric Anger, vede tra i protagonisti attori noti in Francia e promette suspense. La decisione di ripristinare la programmazione arriva dopo settimane di incertezza. Traqués sarà disponibile sulla piattaforma a partire dalla prossima estate, offrendo un nuovo capitolo nel genere. La data ufficiale sarà annunciata a breve.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Apparentemente risolti i problemi per la nuova produzione transalpina di Apple TV. Ecco trailer, trama e cast Il rinvio era arrivato dopo che Apple Tv aveva già rimandato l'uscita di The Savant con Jessica Chastain. Ma se, in quel caso, la decisione di postporre chissà per quanto il rilascio era dovuta a ripensamenti in seguito alla morte di Charlie Kirk, in questo caso non era la cronaca ad aver fermato Traqués, ma possibili contenziosi legali che avevano fatto addirittura pensare a una cancellazione della serie.🔗 Leggi su Today.it

