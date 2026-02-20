Trappeto Sicilia | un murale alla Madonna riqualifica il borgo

A Trappeto, un murale dedicato alla Madonna Assunta è stato realizzato per rivitalizzare il centro storico. La causa è l’aumento del degrado e della perdita di identità del borgo marinaro, che ha spinto le autorità locali a intervenire. L’opera, dipinta sulle pareti di un edificio antico, rappresenta un punto di riferimento per i residenti e i visitatori. Questo intervento mira a riscoprire le radici religiose e culturali del paese, attirando anche nuovi turisti e stimolando il commercio locale. La scena si apre con un’immagine vivace e significativa.

Trappeto riscopre la sua anima: un murale sulla Madonna Assunta inaugura un progetto di valorizzazione del borgo marinaro. Un nuovo murale dedicato alla Madonna Assunta è stato inaugurato a Trappeto, in Sicilia, nell'ambito di un ambizioso progetto volto a valorizzare l'identità e il patrimonio culturale delle comunità costiere attraverso interventi artistici e di riqualificazione urbana. L'opera, realizzata dall'artista Igor Scalisi Palminteri, celebra la profonda devozione religiosa legata alla tradizione marinara del borgo e alla storica processione che si svolge ogni 15 agosto. Un borgo in trasformazione: il progetto "Alla scoperta dei borghi marinari".